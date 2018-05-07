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    Культура

    Кириленко поручил ввести санкции против 12 российских издательств

    Тема:

    Культурная война: под запретом фильмы, сказки, артисты (629)

    (обновлено: )6212
    Вице-премьер-министр сообщил, что "подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств".
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициировал введение санкций против 12 российских издательств, которые, по его мнению, систематически печатают книги," содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины".

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    "Подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", — написал Кириленко в своем Twitter

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    Он также отметил, что таким образом отреагировал на "обращение общественности и Госкомтелерадио". В то же время не сообщатся, о каких именно издательствах идет речь. 

    Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона". 

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