Кириленко поручил ввести санкции против 12 российских издательств

КИЕВ, 7 мая — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко инициировал введение санкций против 12 российских издательств, которые, по его мнению, систематически печатают книги," содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины".

"Подписал поручение соответствующим органам власти внести предложения о введении санкций для 12-ти российских издательств, которые систематически распространяют книжные издания, содержание которых направлено на ликвидацию независимости Украины", — написал Кириленко в своем Twitter.

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Он также отметил, что таким образом отреагировал на "обращение общественности и Госкомтелерадио". В то же время не сообщатся, о каких именно издательствах идет речь.

Ранее директор Института национальной памяти Владимир Вятрович напомнил, что использование коммунистической символики 9 мая будет "прямым нарушением закона".