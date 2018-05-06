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    Культура

    Брежнева похвасталась обольстительными формами в новой фотосессии для глянца

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    Фотографию певица Вера Брежнева опубликовала на своей страничке в Instgaram, и подписала: "Цвет настроения...? #glamour_russia". Подписчики отметили, что у девушки превосходная фигура.
    Вера Брежнева
    Вера Брежнева/Instagram

    КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина.  Популярная украинская певица Вера Брежнева снялась для модного российского журнала "Glamour". На снимке артистка предстала в боди с глубоким декольте и в прозрачном плаще.

    Фотографию девушка опубликовала на своей страничке в Instgaram, и подписала: "Цвет настроения…? #glamour_russia".

    ververa
    Вера Брежнева

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    Подписчики отметили, что у Брежневой превосходная фигура. Но, нашлись и те, кто подметил, что звезда вот-вот потеряет грудь.

    Ранее Брежнева публиковала фото в прозрачном комбинезоне, в комментарии к которому призвала "светить, сиять, освещать".

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