Брежнева похвасталась обольстительными формами в новой фотосессии для глянца

КИЕВ, 6 мая — РИА Новости Украина. Популярная украинская певица Вера Брежнева снялась для модного российского журнала "Glamour". На снимке артистка предстала в боди с глубоким декольте и в прозрачном плаще.

Фотографию девушка опубликовала на своей страничке в Instgaram, и подписала: "Цвет настроения…? #glamour_russia".

ververa Вера Брежнева

Смотрите также: День рождения Насти Каменских: лучшие фото певицы

Подписчики отметили, что у Брежневой превосходная фигура. Но, нашлись и те, кто подметил, что звезда вот-вот потеряет грудь.

Ранее Брежнева публиковала фото в прозрачном комбинезоне, в комментарии к которому призвала "светить, сиять, освещать".