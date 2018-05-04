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    Культура

    Гениальный художник заявил, что в Украине жить "грустно, стыдно и страшно"

    (обновлено: )538171
    Знаменитый украинский художник Иван Марчук сетует, что в Украине множество проблем. "Оказывается, что я живу в помойке, в нашей помойке. У нас нет ни уважения, ни любви, ничего нет", - уверен один из гениев современности.
    Художник Иван Марчук
    Михаил Апостол в Facebook

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Знаменитый украинский художник Иван Марчук прокомментировал современную жизнь на родине.

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    Напомним, в 2007 году газета The Daily Telegraph включила Ивана Марчука в список из 100 выдающихся гениев современности.

    "Я говорю то, что каждый день смотрю по телевидению, читаю в газете, встречаю на улице. Если в газете 99% негатива, то как я могу этого не знать? Я читаю газеты, потому что хочу знать, где я живу, среди кого я живу. И оказывается, что я живу в помойке, в нашей помойке. У нас нет ни уважения, ни любви, ничего нет. Сейчас здесь жить грустно, стыдно и страшно", — признался Марчук в интервью "Апострофу".

    Художник сетует, что в Украине множество проблем: "При этом у нас хорошие люди, с кем ни поговоришь – "хороший человек", а почему тогда в нашей стране все так нехорошо? У нас везде проблемы: вода – проблема, газ – проблема, электричество – проблема. В мире такого нет. Я там жил: пришли, замерили счетчик и ушли, а потом приносят квитанцию – и плачу. Я там зимой окна открывал, потому что было жарко, я полностью отключал одну батарею. А здесь действительно трудно жить".

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    Ранее Марчук заявлял, что "в Украине все идет к худшему". Он уверен, что "мы даже не представляем, в котором болоте сидим, угнетает то, что власть делает с нашим народом.

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