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    Культура

    "А куда делась грудь?". Звезда "НеАнгелов" показала себя без бюстгальтера

    (обновлено: )35410
    Украинская знаменитость любит спорт и здоровый образ жизни, постоянно радует подписчиков подборкой из своих свободных от творческой деятельности дней.
    Участница группы Неангелы
    @vikanablack

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Участница украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала парочку видео с тренажерного зала, где девушка активно занимается спортом. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

    "Как же приятно чувствовать боль в мышцах, которая делает тебя сильным и энергичным "крабом", как в третьем видео!", - подписала подборку девушка.

    Кроме красивого пресса и стройных ног поклонники заметили и некие изменения в фигуре знаменитости. Так, пользователи обратили внимание на объем груди певицы, который заметно уменьшился.

    "Шо з грудью, в клипе это любовь у тебя намного больше", "Так, я не поняла, а куда делась грудь? Я серьёзно...", - задаются вопросом комментаторы.

    На кадрах участница поп-группы выполняет упражнения без бюстгальтера, лишь в спортивном топе.

    Напомним, в Днепре живет девушка, которая заметно выделяется среди толпы своей фигурой, в частности, красивыми, подкачанными ягодицами.

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