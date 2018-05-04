"А куда делась грудь?". Звезда "НеАнгелов" показала себя без бюстгальтера

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Участница украинской поп-группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха показала парочку видео с тренажерного зала, где девушка активно занимается спортом. Кадры она опубликовала на своей странице в Instagram.

"Как же приятно чувствовать боль в мышцах, которая делает тебя сильным и энергичным "крабом", как в третьем видео!", - подписала подборку девушка.

Кроме красивого пресса и стройных ног поклонники заметили и некие изменения в фигуре знаменитости. Так, пользователи обратили внимание на объем груди певицы, который заметно уменьшился.

Публикация от ВИКТОРИЯ ✌🏻неАнгелы❤️🎤. (@vikanablack) 2 Май 2018 в 8:52 PDT

"Шо з грудью, в клипе это любовь у тебя намного больше", "Так, я не поняла, а куда делась грудь? Я серьёзно...", - задаются вопросом комментаторы.

На кадрах участница поп-группы выполняет упражнения без бюстгальтера, лишь в спортивном топе.

Напомним, в Днепре живет девушка, которая заметно выделяется среди толпы своей фигурой, в частности, красивыми, подкачанными ягодицами.