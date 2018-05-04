Шведская академия отменила вручение Нобелевской премии по литературе

Jonathan NACKSTRAND / AFP

КИЕВ, 4 мая – РИА Новости Украина. Шведская академия, отвечающая за вручение Нобелевской премии по литературе, заявила в пятницу о своем решении не вручать премию в этом году и перенести церемонию на 2019 год.

"Шведская академия сообщает сегодня, что Нобелевская премия по литературе за 2018 год будет присуждена и вручена параллельно с награждением лауреатов за 2019 год", — говорится в сообщении для прессы, опубликованном академией.

Заявление появилось на фоне кризиса, возникшего в академии после разоблачений сексуальных домогательств #metoo и дискуссий о том, как это повлияло на репутацию академии. На прошлой неделе Шведская академия заявила, что делает все необходимое для того, чтобы выйти из сложившегося кризиса. На этой неделе шведские СМИ сообщили, что из-за кризиса имеется риск переноса присуждения Нобелевской премии по литературе этого года на следующий.

Кризис начался после того, как осенью прошлого года 18 женщин обвинили очень известного в Стокгольме представителя культуры в многолетних домогательствах и приставаниях интимного характера. Поскольку его деятельность пересекалась со Шведской академией, выдающей ряд стипендий и грантов, то было назначено внутреннее расследование, проведенное адвокатской фирмой.