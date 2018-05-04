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    Культура

    "Гадко!". Мадонна повергла в шок поклонников пугающим видео

    (обновлено: )36011
    Знаменитость поделилась в своей социальной сети откровенным видео, где Мадонна кружится вместе с камерой, при этом у нее пугающее выражение лица.
    Мадонна на странном видео
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Американская поп-дива Мадонна поразила сеть странным видео, на котором она с пугающим выражением лица в ускоренном темпе крутится на одном месте, держа перед собой камеру. Ролик опубликован на ее странице в Instagram.

    Пользователи неоднозначно расценили инициативу певицы и многие выразили свое недовольство.

    "Гадко!", "Что ты делаешь?", "Выглядишь сумасшедшей", - отметили некоторые комментаторы.

    Однако нашлись и те, кто высоко оценил ролик и засыпал знаменитость комплиментами.

    "Красавица", "Я люблю тебя, Мадонна", "Королева", - добавили другие.

    Певица не впервые шокирует сеть. Ранее она опубликовала откровенное фото.

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