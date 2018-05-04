"Гадко!". Мадонна повергла в шок поклонников пугающим видео

Скриншот с видео

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Американская поп-дива Мадонна поразила сеть странным видео, на котором она с пугающим выражением лица в ускоренном темпе крутится на одном месте, держа перед собой камеру. Ролик опубликован на ее странице в Instagram.

Публикация от Madonna (@madonna) 2 Май 2018 в 11:13 PDT

Пользователи неоднозначно расценили инициативу певицы и многие выразили свое недовольство.

"Гадко!", "Что ты делаешь?", "Выглядишь сумасшедшей", - отметили некоторые комментаторы.

Однако нашлись и те, кто высоко оценил ролик и засыпал знаменитость комплиментами.

"Красавица", "Я люблю тебя, Мадонна", "Королева", - добавили другие.

Певица не впервые шокирует сеть. Ранее она опубликовала откровенное фото.