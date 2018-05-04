Российский сатирик показал, как "довел до смерти" Аду Роговцеву

КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Известный российский писатель-сатирик Виктор Шендерович сыграет в одном спектакле с легендарной актрисой, Героем Украины, Народной артисткой СССР Адой Роговцевой.

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"Это я, можно сказать, довел до смерти народную артистку СССР Аду Роговцеву. Репетиции в Лондоне идут полным ходом. Премьера 10-12 мая в театре "Tabernacle". Приходите, не пожалеете", — написал Шендерович на своей странице в Facebook, опубликовав фото с репетиции.

Facebook Виктора Шендеровича Ада Роговцева во время репетиции спектакля "Какого черта"

Спектакль, о котором идет речь, называется "Какого черта". Артисты выступят в Лондоне 9, 10, 11 и 12 мая. Представление будет идти на русском языке с английскими субтитрами.