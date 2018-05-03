Синяки и целлюлит. Известная модель plus-size показала смелые фото без фотошопа

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Всемирно известная модель plus-size Эшли Грэм разместила смелые фотографии на своей странице в Instagram. Их особенностью является то, что фотографии были сделаны фотографами, и их не обрабатывали в фотошопе.
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"Мне не стыдно за несколько шишек, синяков или целлюлит… И вы не должны стесняться", — подписала одно из фото Эшли.
Модель продолжает пропагандировать бодипозитив и новое отношение к своему телу среди женщин.
"Разве уверенность в себе это плохо? Абсолютно нет", — добавила знаменитость.
Ранее Грэм похвасталась своей роскошной фигурой в коротком видео. Сексапильная модель в очередной раз продемонстрировала, что настоящая красота не имеет стандартов.