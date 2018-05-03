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    Культура

    46-летняя российская знаменитость удивила поклонников беременностью

    (обновлено: )23020
    Отметим, что супруг Леры Кудрявцевой младшее ее на 16 лет. У российской телеведущей уже есть взрослый сын от первого брака. Ему недавно исполнилось 28 лет.
    Лера Кудрявцева
    @leratv

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева, которой 46 лет, скоро подарит своем мужу — 30-летнему хоккеисту Игорю Макарову ребенка. Телезвезда опубликовала в Instagram фото, на которых засветила округлившийся животик.

    @leratv
    Лера Кудрявцева (вторая слева)

    Разговоры о том, что Лера Кудрявцева в положении, появились еще на прошлой неделе. Поклонники вовсю поздравляют телеведущую с беременностью. И хотя официального комментария от супругов не поступало, фотографии говорят сами за себя.

    Отметим, это будет первый совместный ребенок супругов. У Леры уже есть взрослый сын от первого брака. Ему недавно исполнилось 28 лет.

    Напомним, ранее украинская певица Светлана Лобода сообщила о своей второй беременности. По данным СМИ, отцом ребенка является солист немецкой культовой группы Rammstein.

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