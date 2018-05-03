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    Культура

    Популярного в СССР певца Вадима Мулермана похоронят в Украине

    (обновлено: )57
    Как уточняется,врачи долгое время не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до смерти артиста. Вадим Мулерман будет кремирован, прах будет перевезен в город Харьков, где он родился и жил.
    Вадим Мулерман
    Фото из архивных источников

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Знаменитого советского певца родом из Украины Вадима Мулермана, который скончался в США, похоронят в его родном Харькове. Об этом сообщила коллега Мулермана Нина Бродская, передает "Гордон".

    Прах артиста, известного по шлягерам 60-х "Лада", "Трус не играет в хоккей", "Гуцулочка", "Август", доставят в Украину из Нью-Йорка.

    "Только сейчас разговаривала со Светланой, женой Вадима Мулермана. Светлана сообщила, что все случилось этой ночью в госпитале, где, к сожалению, не могли выяснить причину болезни, и удалось узнать это за неделю до ухода Вадима из жизни. Вадим Мулерман будет кремирован, прах будет перевезен в город Харьков, где он родился и жил", – сообщила она.

    Отметим, что последние годы певец страдал онкологическим заболеванием и по этой причине умер.

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