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    Культура

    Сеть покорила "бомбитта" Каменских

    (обновлено: )16723
    Две новые фотографии появились в Instagram Насти Каменских. Среди первых комментариев - "Очень красивая", "Интересный прикид", "Нереальная", "Красотка", "Бомбитта", "Дикая кошечка".
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских покорила подписчиков двумя новыми фотографиями, которые она разместила в четверг на своей странице в Instagram.

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    За первые 15 минут после публикации каждый снимок набрал около 7 тысяч "лайков".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Среди комментариев — "Очень красивая", "Интересный прикид", "Нереальная", "Красотка", "Бомбитта", "Дикая кошечка".

    Ранее сеть взорвало фото, на которой обнаженная Каменских сидит на ступеньках бассейна.
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