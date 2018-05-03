Сеть покорила "бомбитта" Каменских

КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских покорила подписчиков двумя новыми фотографиями, которые она разместила в четверг на своей странице в Instagram.
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За первые 15 минут после публикации каждый снимок набрал около 7 тысяч "лайков".
Настя Каменских
Среди комментариев — "Очень красивая", "Интересный прикид", "Нереальная", "Красотка", "Бомбитта", "Дикая кошечка".
Ранее сеть взорвало фото, на которой обнаженная Каменских сидит на ступеньках бассейна.