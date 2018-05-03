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    Культура

    Телохранители Деппа подали на него в суд

    (обновлено: )133
    По данным одного из порталов, охранники Джонни Деппа пожаловались, что тот эксплуатировал их и ставил в компрометирующее положение. Они утверждают, что актер не оплачивал им переработки, у них даже не было перерывов на обед.
    Джонни Депп
    MAX NASH / AFP

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Телохранители американского актера Джонни Деппа Юджин Арбелоа и Мигель Санчез подали на него в суд, пишет портал TMZ.

    Мужчины были приняты на работу в начале 2016 года. По их словам, после того как они вошли в состав его домашней охраны, актер начал их эксплуатировать и ставить в компрометирующее положение.

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    По их словам, им приходилось управлять автомобилем, в котором Депп перевозил наркотики и алкоголь, следить за неуравновешенными членами его команды, сидеть с его детьми и даже защищать знаменитость от самого себя в периоды, когда он вел себя неадекватно.

    Они также сообщили, что им приходилось предупреждать Деппа после походов в ночной клуб, что "у него на лице остались следы запрещенных веществ", чтобы никто не заметил, в каком состоянии находился актер.

    Охранники также пожаловались, что Депп не оплачивал им переработки, у них даже не было перерывов на обед.

    Это не первый скандал вокруг голливудской знаменитости. В январе 2017 года Депп официально развелся с Эмбер Херд, которая обвинила его в том, что актер избивал ее.

    В феврале менеджеры Деппа подали на него иск за "безответственную трату средств".

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