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    Культура

    Известный писатель из Украины отмечает юбилей

    (обновлено: )9410
    Аркадий Инин писал сценарии к фильмам Леонида Гайдая, Владимира Бортко, Александра Стриженова, Михаила Кокшенова и многих других режиссеров. Многие из картин стали киноклассикой.
    Писатель и сценарист Аркадий Инин
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 мая — РИА Новости Украина. Известный писатель Аркадий Инин отмечает в четверг 80-летие.

    Ниже приводится биографическая справка.

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    RIA News Галина Кмит | Перейти в фотобанк
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    Советский и российский писатель, драматург, сценарист и публицист Аркадий Яковлевич Инин (настоящая фамилия Гуревич) родился 3 мая 1938 года в Харькове (Украина).

    В 1960 году окончил Харьковский политехнический институт по специальности "инженер-электромеханик", затем – филологический факультет Харьковского университета. В 1970 году окончил сценарный факультет Всесоюзного государственного института кинематографии (мастерская Киры Парамоновой).

    Первый фильм по сценарию Аркадия Инина был поставлен в 1971 году – "Вперед, гвардейцы!".

    На сегодняшний день по его сценариям снято более 40 фильмов: "Однажды 20 лет спустя" (1980), "Отцы и деды" (1982), "Одиноким предоставляется общежитие" (1983), "Частный детектив, или Операция "Кооперация" (1989), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), "Тонкая штучка" (1999), "Феномен" (2005), "Мины в фарватере" (2008), "Дедушка моей мечты" (2014) и другие.

    Многие их них стали классикой советского кинематографа и получали призы на Международных кинофестивалях (МКФ) в Болгарии, Испании, Италии, Франции.

    Аркадий Инин писал сценарии к фильмам Леонида Гайдая, Владимира Бортко, Александра Стриженова, Михаила Кокшенова и многих других режиссеров.

    Как актер Аркадий Инин снялся в таких фильмах как "У матросов нет вопросов" (1980), "Однажды 20 лет спустя" (1980), "На Дерибасовской хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять идут дожди" (1992), "Личная жизнь королевы" (1993), "Слова и музыка" (2004), "Маяковский. Два дня" (2011) и других.

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    С 1965 года начал работать на телевидении и радио. Автор более двухсот теле- и радиопередач (КВН, "Голубой огонек", "Кабачок 13 стульев", "С добрым утром!" и др.), газетных статей и журнальных фельетонов. Один из создателей программ "Вокруг смеха" и "От всей души!".

    С 1987 года преподает во ВГИКе. Является руководителем мастерской Сценарно-киноведческого факультета. Профессор.

    Аркадий Инин написал более 30 книг повестей, сценариев и юмористических рассказов: "Вот и лето прошло…" (1990), "Переулок надежд" (1993), "Телефон доверия. Избранное" (1998), "Все о ней" (2001), "Женщина от А до Я. Юмористическая энциклопедия" (2004), "Утесов. Песня длиною в жизнь" (2006), "На Дерибасовской хорошая погода" (2008), "Маяковский. Два дня" (2011) и многие другие.

    Он является автором пьес "Сергеев ищет Сергеева" (1975), "Отважный Ширак" (1977), "Новый Пигмалион" (1994).

    Член Комитета московских драматургов с 1971 года. С 1993 года – председатель Комитета московских драматургов.

    Заслуженный деятель искусств РСФСР (1989).

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    Лауреат премий "Золотой теленок" и "Золотой Остап".

    Награжден орденами Дружбы (1998) и Почета (2008).

    Женат на Инне Ивановой, у них двое сыновей.

    Ранее советская и российская актриса театра и кино Элина Быстрицкая отметила 90-летие.

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