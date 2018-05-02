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    Культура

    Российская актриса шокировала фото с изуродованным лицом

    (обновлено: )121804
    Настасья Самбурская сообщила, что уже обратилась в Следственный Комитет. Однако многие поклонники приняли слова звезды за очередной розыгрыш.
    Настасья Самбурская
    @samburskaya

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская перепугала поклонников. Актриса показала снимок, на котором она лежит на больничной кровати с перебинтованной головой. Кадр девушка разместила на своей странице в Instagram.

    @samburskaya
    Настасья Самбурская

    На теле и лице ведущей видны синяки и страшные кровоподтеки, а один ее глаз так распух, что практически не открывается.

    "Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", — подписала снимок актриса.

    Многие пользователи убеждены, что побои фейковые. Возможно, знаменитость снимается в новом фильме.

    Напомним, известную актрису заподозрили в вербовке секс-рабынь.

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