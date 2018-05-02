Российская актриса шокировала фото с изуродованным лицом

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Российская актриса и телеведущая Настасья Самбурская перепугала поклонников. Актриса показала снимок, на котором она лежит на больничной кровати с перебинтованной головой. Кадр девушка разместила на своей странице в Instagram.

@samburskaya Настасья Самбурская

На теле и лице ведущей видны синяки и страшные кровоподтеки, а один ее глаз так распух, что практически не открывается.

"Кому это было нужно? Не месть ли это за Ревизорро? Следственный комитет работает. Если выкарабкаюсь, напишу", — подписала снимок актриса.

Многие пользователи убеждены, что побои фейковые. Возможно, знаменитость снимается в новом фильме.

Напомним, известную актрису заподозрили в вербовке секс-рабынь.