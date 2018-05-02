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    Культура

    У Седоковой отобрали ребенка

    (обновлено: )12401
    Как рассказала украинская певица Анна Седокова, раздельно с дочерью они живут уже восемь месяцев. По мнению семьи бывшего мужа, певица может вывезти ребенка в Россию.
    Анна Седокова
    Анна Седокова, instagram

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. Украинская певица Анна Седокова рассказала, что ее вторую дочь отобрал бывший муж. В интервью W'day.ru она сказала, что в течение восьми месяцев девочка живет с экс-супругом Максимом Чернявским, а их встречи проходят в присутствии надзирателей.

    "Главным свидетелем против меня выступила его бабушка, с которой сейчас и живет дочка. Сказали, что я опасна для ребенка, могу увезти ее в Россию, и так как между Россией и Америкой не заключен пакт о Гаагской конвенции, есть риск для Моники как для гражданки Америки, что я ее не отдам. На меня обрушились система, самые дорогие адвокаты. Теперь я могу встречаться с ребенком, идти с ней в кино исключительно в присутствии надзирателя, должна говорить с дочкой исключительно на английском, а Моника его плохо знает, не понимает, почему мама себя так ведет, почему мы не вместе, а я не хочу ей этого объяснять!" – сказала певица.

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