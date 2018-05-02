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Архив рубрики Культура
Скончался первый исполнитель песни "Трус не играет в хоккей"
20:43 02.05.2018
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Российская актриса шокировала фото с изуродованным лицом
19:54 02.05.2018
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Настасья Самбурская сообщила, что уже обратилась в Следственный Комитет. Однако многие поклонники приняли слова звезды за очередной розыгрыш.
"Талантлива во всем". Каменских, заглатывающая банан, наделала шуму в сети
17:59 02.05.2018
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Подписчики украинской певицы разделились на два лагеря: одни посчитали видео забавным, другие же обрушились на поп-звезду с критикой.
У Седоковой отобрали ребенка
16:59 02.05.2018
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Как рассказала украинская певица Анна Седокова, раздельно с дочерью они живут уже восемь месяцев. По мнению семьи бывшего мужа, певица может вывезти ребенка в Россию.
Известная украинская певица решила выйти замуж
14:27 02.05.2018
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Ассоль стала известна в Украине еще в детстве, когда в 8 лет дала свой сольный концерт. После этого она принимала участие во многих телеконкурсах талантов, снялась в новогоднем мюзикле и кинокартине "Тайны дворцовых переворотов".
Волочкова отметила Первомай шпагатом на яхте и топлес на пляже
13:17 02.05.2018
1609
Волочкова находится неподалеку от турецкой Анталии, где поселилась в пятизвездочном отеле на берегу Средиземного моря. Стоимость номеров в этом отеле стартует от 300 долларов в сутки.
В Донецке выступила известная российская группа
12:48 02.05.2018
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Популярная российская группа "Город 312" выступила во вторник в Донецке. Концерт состоялся в Центральном парке культуры и отдыха имени А. С. Щербакова.
Ротару устроила семейную фотосессию в киевских магнолиях
10:57 02.05.2018
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Легендарная певица, герой Украины София Ротару поделилась семейной фотосессией на фоне магнолий в киевском ботаническом саду. На снимках звезда позирует в вышиванке.
Известная певица покорила сексуальным образом
09:14 02.05.2018
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Анна Седокова сопроводила новый снимок цитатой французского писателя Виктора Гюго: "Даже самая темная ночь закончится, и взойдет солнце". Фото набрало более 75 тысяч "лайков".
Голышом на шпагате. Российская гимнастка "отметилась" в ванной
05:16 02.05.2018
3228
Чемпионка Европы по гимнастике Диана Борисова сделала эффектный шпагат в ванне. Пикантности снимку, опубликованному в соцсети, добавляет то, что спортсменка перед "номером" разделась.
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