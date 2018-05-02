Архив рубрики Культура

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Ассоль стала известна в Украине еще в детстве, когда в 8 лет дала свой сольный концерт. После этого она принимала участие во многих телеконкурсах талантов, снялась в новогоднем мюзикле и кинокартине "Тайны дворцовых переворотов".