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    Культура

    "Шикарные изгибы" Каменских расхвалили в сети

    (обновлено: )38001
    Новая фотография Насти Каменских активно обсуждается в сети, на ней певица запечатлена со спины, демонстрируя фигуру. За час она набрала почти 38 тысяч "лайков".
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков новой фотографией, которую она разместила в понедельник на своей странице в Instagram.

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    На снимке она сидит спиной. Многие сразу отметили "шикарные изгибы"" певицы.

    За первый час после публикации фото набрало почти 38 тысяч "лайков".

    В числе комментариев — "Фигурка хорошая", "Настя, вы очень пластичная", "Вы даже со спины идеальны", "На Кардашьян похожа".

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Ранее сеть взорвало фото, на которой обнаженная Каменских сидит на ступеньках бассейна.

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