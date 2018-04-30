"Шикарные изгибы" Каменских расхвалили в сети

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских порадовала подписчиков новой фотографией, которую она разместила в понедельник на своей странице в Instagram.

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На снимке она сидит спиной. Многие сразу отметили "шикарные изгибы"" певицы.

За первый час после публикации фото набрало почти 38 тысяч "лайков".

В числе комментариев — "Фигурка хорошая", "Настя, вы очень пластичная", "Вы даже со спины идеальны", "На Кардашьян похожа".

Настя Каменских/Instagram Настя Каменских

Ранее сеть взорвало фото, на которой обнаженная Каменских сидит на ступеньках бассейна.