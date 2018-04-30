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    Культура

    Хабенский назвал Киев любимым городом

    (обновлено: )65
    В рамках блиц-опроса журналист спросил: "Ваш любимый зарубежный город?". На вопрос Хабенский ответил коротко: "Наверное, Киев".
    Константин Хабенский
    RIA News Екатерина Чеснокова | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Известный российский актер Константин Хабенский рассказал, что Киев считает своим любимым зарубежным городом, сообщает УНИАН.

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    Universal Pictures | Перейти в фотобанк
    Знаменитый актер удивил поклонников очень странным видео

    Об этом актер рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, видео которого опубликован на Youtube-канале "вДудь".

    В рамках традиционного для интервью Дудя блица, журналист спросил: "Ваш любимый зарубежный город?".

    На вопрос Хабенский ответил коротко: "Наверное, Киев".

    При этом определиться с любимым русским городом актеру было сложнее.

    Как сообщалось ранее, российские актеры театра и кино, звезды запрещенного в Украине сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Андрей Леонов угодили в базу украинского добровольческого центра "Миротворец".

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