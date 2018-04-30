Хабенский назвал Киев любимым городом

КИЕВ, 30 апр — РИА Новости Украина. Известный российский актер Константин Хабенский рассказал, что Киев считает своим любимым зарубежным городом, сообщает УНИАН.

Об этом актер рассказал в интервью журналисту и видеоблогеру Юрию Дудю, видео которого опубликован на Youtube-канале "вДудь".

В рамках традиционного для интервью Дудя блица, журналист спросил: "Ваш любимый зарубежный город?".

На вопрос Хабенский ответил коротко: "Наверное, Киев".

При этом определиться с любимым русским городом актеру было сложнее.

Как сообщалось ранее, российские актеры театра и кино, звезды запрещенного в Украине сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Андрей Леонов угодили в базу украинского добровольческого центра "Миротворец".