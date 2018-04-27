ABBA впервые за 35 лет записала новые песни

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Бывшие участники легендарной шведской группы ABBA впервые встретились в студии после 35-летнего перерыва и записали две новые песни, сообщает шведская газета Aftonbladet со ссылкой на менеджера квартета Йерель Хансер.

"Все четверо мы подумали, что было бы интересно после 35 лет встретиться опять и вернуться в студию. И мы это сделали. Показалось, что время остановилось, и что мы были в коротком отпуске", — говорится в совместном заявлении ABBA.

Газета поясняет, что группа записала две новые песни, и одна из них "I still have faith in you", как ожидается, будет представлена в декабре этого года на каналах британского канала BBC и американского NBC.

По словам Йерель Хансер, песни записывались в студии прошлым летом. Музыкантов к этому подоткнула работа над их мировым "голограммным" турне, запланированным на 2019 год. Менеджер также сообщила изданию, что какого-либо реального, а не виртуального воссоединяя квартета не ожидается.

Годом основания группы ABBA считается 1972 год и называлась она тогда очень длинно – Бьерн, Бенни, Агнета и Анни-Фрид. В 1973 году название четверки сократилось до инициалов их имен и получилось ABBA. Международное признание поп-квартет получил после победы на конкурсе "Еровидения" в 1974 году с песней "Ватерлоо".

Члены группы расстались в 1982 году. Практически весь музыкальный материал группы написан ее мужской половиной – Бенни Андерссоном и Бьерном Ульвеусом. Они продолжили работать вместе и после распада четверки и стали, в частности, авторами мюзиклов "Шахматы" (1984), "Кристина из Дювемолы" (1995), а также "Мамма Миа!" (1999), написанного на основе всех старых песен ABBA.