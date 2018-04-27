из открытых источников

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Дочь Ким Бейсингер и Алека Болдуина, Айрленд устроила фотосессию топлесс у бассейна.

Снимки она опубликовала на своей странице в Instagram. Красавица позже переместилась в сауну, откуда показала уже более откровенное фото.

из открытых источников Дочь Алека Болдуина показала фото топлесс у бассейна

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Ранее сообщалось, что актер Алек Болдуин получил престижную телевизионную премию "Эмми" за пародию на президента США Дональда Трампа в комедийном телешоу Saturday Night Live.