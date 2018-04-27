наверх
27.04.201809:37
Курсы валют НБУ
  • USD26.23- 0.04
  • EUR31.92- 0.09
Рубрики
Ещё
    Культура

    Российская телеведущая взорвала сеть кадрами с Бали

    (обновлено: )909
    Анфиса Чехова выложила несколько кадров отдыха на Бали. Российская телеведущая занимается йогой и хочет "жить и чувствовать жизнь от кончиков пальцев ног до макушки".
    Анфиса Чехова
    Анфиса Чехова/Instagram

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась подписчиками в Instagram фотографиями отдыха на Бали.

    Дерзкие образы бразильской моды на San Paulo Fashion Week
    REUTERS Nacho Doce
    Дерзкая красота по-бразильски: неделя моды на San Paulo Fashion Week

    Она написала, что прочитала некоторые комментарии под предыдущими фото в нижнем белье и "хотела порассуждать на тему: что с тобой не так, если тебя раздражают чужие полуобнаженные фото, про комплексы и неприятие себя, про отрицание своей собственной сексуальности, через осуждение чьей-то чужой".

    "А потом позанималась йогой, продышала все свои чувства и эмоции, насытив все рецепторы пряно-маслянистыми ароматами балийского воздуха, отпустила во Вселенную все свои страхи, контроль, непонимания, суждения, чувство вины, раздражение, боль. И снова не захотелось ничего глубокомысленного писать. Хочется только жить и чувствовать жизнь, от кончиков пальцев ног до макушки", — подписала она снимок.

    "Умница", "Красавица", "Прекрасная", — написали подписчики, наградив ее 48 тыс. "лайков". 

    Анфиса Чехова/Instagram
    Анфиса Чехова

    Ранее Чехова покорила поклонников фотографиями из бани.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Здание министерства иностранных дел РФ на Смоленской-Сенной площади в Москве.
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин. Видео
    Историческая встреча лидеров КНДР и Южной Кореи
    Витренко облили краской. Видео
    Погромы и нападения радикалов в Украине
    Александр Онищенко. Архивное фото
    Онищенко: новая партия компромата