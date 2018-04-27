Российская телеведущая взорвала сеть кадрами с Бали

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. Российская телеведущая и актриса Анфиса Чехова поделилась подписчиками в Instagram фотографиями отдыха на Бали.

Она написала, что прочитала некоторые комментарии под предыдущими фото в нижнем белье и "хотела порассуждать на тему: что с тобой не так, если тебя раздражают чужие полуобнаженные фото, про комплексы и неприятие себя, про отрицание своей собственной сексуальности, через осуждение чьей-то чужой".

"А потом позанималась йогой, продышала все свои чувства и эмоции, насытив все рецепторы пряно-маслянистыми ароматами балийского воздуха, отпустила во Вселенную все свои страхи, контроль, непонимания, суждения, чувство вины, раздражение, боль. И снова не захотелось ничего глубокомысленного писать. Хочется только жить и чувствовать жизнь, от кончиков пальцев ног до макушки", — подписала она снимок.

"Умница", "Красавица", "Прекрасная", — написали подписчики, наградив ее 48 тыс. "лайков".

Анфиса Чехова/Instagram Анфиса Чехова

Ранее Чехова покорила поклонников фотографиями из бани.