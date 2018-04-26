Джон Траволта изменился до неузнаваемости ради роли маньяка

Mark RALSTON / AFP

КИЕВ,26 апр — РИА Новости Украина. Звезда Голливуда Джон Траволта снимается в главной роли в кинокартине "Лось", ради нее актер радикально сменил имидж и прибег к помощи стилистов.

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По сюжету фильма, герой Траволты — сумасшедший фанат, который ведет преследование своего кумира-артиста. Джон обстриг волосы "в кружок", надел очки, отрастил щетину и перевоплотился в маньяка, который следит за жизнью любимого актера.

Фото twitter.com/TheIndyFilm Джон Траволта изменился до неузнаваемости ради роли

Картину снимает режиссер-дебютант: основатель группы Limp Bizkit Фред Дерст. В основание фильма легла личная история Фреда: он сам становился объектом преследования поклонника.

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Ранее были опубликованы шокирующие фото голливудского актера Кристиана Бэйла. Он располнел, готовясь к съемкам в новой картине, где сыграет роль бывшего вице-президента США Дика Чейни.