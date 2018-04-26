Скоропостижно скончался народный артист Украины, сыгравший убийцу Петлюры

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КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Народный артист Украины, актер театра и кино Олег Треповский скончался на 53-м году жизни.

Актер ушел из жизни 25 апреля, о его кончине было объявлено на следующий день

С 1992 года Треповский служил в Киевском театре русской драмы им. Леси Украинки, в 2011 году ему было присвоено звание народного артиста.

Треповский снялся в десятках фильмов и сериалов, среди которых "День рождения Буржуя", "Слуга народа" и "Сваты".

В 2017 году Олег Треповский номинировался на награду "Золотая Дзига" за лучшую мужскую роль в фильме Павла Острикова "Голден лав".

Кроме того, актер успел исполнить центральную роль в фильме "Тайный дневник Симона Петлюры", который еще не вышел на экраны. В "Дневнике" Треповский играл роль Самуила Шварцабрда — убийцы Симона Петлюры.

Ранее сообщалось, что американский актер Ли Эрмей, получивший широкую известность после роли инструктора в фильме "Цельнометаллическая оболочка", скончался на 75-м году жизни.

В Великобритании знаменитый актер, теле- и радиоведущий Дейл Уинтон, сыгравший в картине "На игле" скончался на 63-м году жизни.