Энрике Иглесиас показал новые фото своих детей от Курниковой

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Певец Энрике Иглесиас показал своих двоих детей, которых известный музыкант пытается приучать к спорту.

В конце 2017 года Иглесиас и Курникова стали родители, Анна родила возлюбленному близнецов Николаса и Люси. Родители редко публикуют в интернете фотографии детей, в связи с чем каждый новый снимок приводит в восторг поклонников знаменитостей.

Иглесиас обнародовал снимок, где он вместе с детьми смотрит футбольный матч между "Ливерпулем" и "Ромой", который закончился разгромным поражением итальянского клуба.

Знамениты испанец кратко подписал фото: "День игры".