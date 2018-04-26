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    Культура

    Энрике Иглесиас показал новые фото своих детей от Курниковой

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    Певец Энрике Иглесиас обнародовал снимок, где он вместе с детьми смотрит футбольный матч между "Ливерпулем" и "Ромой", который закончился разгромным поражением итальянского клуба.
    Энрике Иглесиас показал новые фото своих детей от Курниковой
    enriqueiglesias

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Певец Энрике Иглесиас показал своих двоих детей, которых известный музыкант пытается приучать к спорту.

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    В конце 2017 года Иглесиас и Курникова стали родители, Анна родила возлюбленному близнецов Николаса и Люси. Родители редко публикуют в интернете фотографии детей, в связи с чем каждый новый снимок приводит в восторг поклонников знаменитостей.

    Иглесиас обнародовал снимок, где он вместе с детьми смотрит футбольный матч между "Ливерпулем" и "Ромой", который закончился разгромным поражением итальянского клуба.

    Знамениты испанец кратко подписал фото: "День игры".

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