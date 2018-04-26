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    Культура

    Кардашьян показала интимные снимки, повергнувшие сеть в ступор

    (обновлено: )89641
    37-летняя Ким Кардашян сделала серию интимных снимков, которые вызвали шок у пользователей. Многие из них оставили резкие комментарии и назвали Ким очень легкомысленной.
    Интимные снимки Кардашьян повергли интернет в шок
    kimkardashian

    КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Звезда реалити-шоу Ким Кардашян оказалась в центре внимания из-за слишком откровенных фото в интернет.

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    37-летняя Ким Кардашян сделала серию интимных снимков, которые вызвали шок у пользователей. Многие из них оставили резкие комментарии и назвали Ким очень легкомысленной.

    kimkardashian
    Интимные снимки Кардашьян повергли интернет в шок

    Однако это не помешало кадрам собрать миллионы просмотров.

    kimkardashian
    Интимные снимки Кардашьян повергли интернет в шок

    Ранее сообщалось, что Кардашьян шокировала пользователей новым снимком, на котором она стоит полностью голая, но обмазанная глиной.

    kimkardashian
    Интимные снимки Кардашьян повергли интернет в шок

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