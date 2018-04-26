Джордж Мартин перенес выход книги, по которой снимают "Игру престолов"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости Украина. Писатель Джордж Мартин заявил, что очередной и сильно задержавшийся том эпопеи "Песнь льда и пламени", по которой снимают сериал "Игра престолов", не выйдет в 2018 году.

"Нет, зима не приходит… во всяком случае, не в 2018 году", — написал Мартин в своем блоге. Шестая по счету книга эпопеи под названием "Ветра зимы" ожидается с 2015 года. Тем временем сериал, обладатель многочисленных рекордов по аудитории, стоимости и числу наград, вышел за пределы написанных книг. Продюсеры сериала планируют завершить его в 2020 году.

Действие романов и сериала происходит на двух вымышленных континентах, где ряд аристократических родов соперничают за господство над семью королевствами Вестероса, в то время как всему человечеству грозит уничтожение из-за нашествия потусторонних сил.

При этом Мартин сообщил, что в ноябре 2018 года выйдет иллюстрированная "история королей Вестероса" по мотивам его саги.