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    Культура

    В США включили Библию в список "ненужных" книг

    (обновлено: )7713
    По мнению писателя Джесси Болла, Священное Писание нельзя назвать "самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком". взамен Библии он советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф "Толстая тетрадь".
    Крест и Библия
    Sputnik Italy

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Американский журнал GQ включил Библию в список переоцененных и необязательных к прочтению произведений, пишет РИА Новости.

    Не все "великие книги" прошли проверку временем, отмечает журнал.

    "Некоторые из них ("великих книг" – Ред.) расистские, а некоторые сексистские, но большинство просто очень, очень скучные", — говорится в материале GQ.

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    facebook.com/olexa.mann
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    Группа "нескучных писателей" вместе с коллективом издания решили проанализировать недостатки переоцененных книг и подобрать им замену. В список произведений, которые "не нужно читать", среди прочих вошли "Властелин колец" Джона Толкина, "Старик и море" и "Прощай, оружие!" Эрнеста Хемингуэя, "Над пропастью во ржи" Джерома Сэлинджера, "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, а также Библия.

    По мнению писателя Джесси Болла, Священное Писание нельзя назвать "самой прекрасной вещью, когда-либо созданной человеком".

    "Она (Библия — Ред.) содержит повторы, противоречия и нравоучения, глупа и местами злонамеренна", — пишет критик, при этом взамен Библии он советует прочитать роман венгерско-швейцарской писательницы Аготы Кристоф "Толстая тетрадь", который повествует о жизни двух братьев во время второй Мировой войны.

    Включение Священного писания в список журнала было резко воспринято американской аудиторией. Так, евангелист Франклин Грэм заявил, что редакция GQ абсолютно неправа и просто "не может объяснить, почему Библия является самой продаваемой и самой широко распространенной книгой в мире".

    Ранее в США в продажу поступила книга журналиста Майкла Вулффа "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа".

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