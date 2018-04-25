Стало известно о состоянии Преснякова-старшего

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Музыкант ВИА "Самоцветы" Владимир Пресняков-старший, у которого неделю назад случился инфаркт, переведен из реанимации в обычную палату, он чувствует себя лучше, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Анна Исаева.

"У Владимира Петровича случился инфаркт неделю назад, мы это скрывали, но сегодня информация просочилась в СМИ. Он уже переведен из реанимации в обычную палату. Чувствует себя лучше, надеемся, все обошлось. Жена, сын, Наташа Подольская его все время навещают", — рассказала пресс-секретарь.

Преснякову-старшему в марте нынешнего года исполнилось 72 года.

Владимир Петрович Пресняков — отец певца Владимира Преснякова-младшего, дедушка актера и певца Никиты Преснякова. Он — потомственный музыкант, продолжатель семейных традиций многих поколений. Наибольшую известность Владимир Пресняков-старший получил, выступая в составе ансамбля "Самоцветы". Он является не только исполнителем, но также композитором и аранжировщиком.

В 1996 году Владимир Пресняков был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.