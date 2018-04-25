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    Стало известно о состоянии Преснякова-старшего

    (обновлено: )702
    Известный певец и композитор Владимир Пресняков-старший, который перенес инфаркт, идет на поправку, его перевели из реанимации в обычную палату.
    Музыкант и композитор Владимир Пресняков
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Музыкант ВИА "Самоцветы" Владимир Пресняков-старший, у которого неделю назад случился инфаркт, переведен из реанимации в обычную палату, он чувствует себя лучше, рассказала РИА Новости пресс-секретарь артиста Анна Исаева.

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    "У Владимира Петровича случился инфаркт неделю назад, мы это скрывали, но сегодня информация просочилась в СМИ. Он уже переведен из реанимации в обычную палату. Чувствует себя лучше, надеемся, все обошлось. Жена, сын, Наташа Подольская его все время навещают", — рассказала пресс-секретарь.

    Преснякову-старшему в марте нынешнего года исполнилось 72 года.

    Владимир Петрович Пресняков — отец певца Владимира Преснякова-младшего, дедушка актера и певца Никиты Преснякова. Он — потомственный музыкант, продолжатель семейных традиций многих поколений. Наибольшую известность Владимир Пресняков-старший получил, выступая в составе ансамбля "Самоцветы". Он является не только исполнителем, но также композитором и аранжировщиком. 

    В 1996 году Владимир Пресняков был удостоен звания заслуженного артиста России. В 2007 году ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств Российской Федерации.

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