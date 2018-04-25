В Узбекистане умер известный кинорежиссер

КИЕВ, 25 апр – РИА Новости Украина. Народный артист СССР, кинорежиссер Шухрат Аббасов умер в Ташкенте на 88-м году жизни, сообщили РИА Новости в среду родные режиссера.

"Шухрат Салихович скончался сегодня в отделении реанимации первого правительственного стационара в Ташкенте", — сказал один из членов семьи. Режиссер будет похоронен на одном из мусульманских мемориальных комплексов в столице Узбекистана.

Аббасов родился 16 января 1931 года в Коканде на востоке Узбекистана. В 1954 году он закончил режиссерский факультет Ташкентского государственного института театрального искусства им. А.Н. Островского, а в 1958 году — Высшие режиссерские курсы при "Мосфильме". В 1982-1986 он возглавлял киностудию "Узбекфильм", в разные годы работал заведующим кафедрой и преподавателем в Государственном институте искусств и культуры Узбекистана.

В фильмографии режиссера одиннадцать картин, среди которых наиболее известные "Об этом говорит вся махалля", "Ты не сирота", "Ташкент — город хлебный", а также 17-серийный телефильм "Огненные дороги" о жизни и творчестве узбекского поэта Хамзы Хакимзаде Ниязи.

Ранее скончалась актриса Нина Дорошина, сыгравшая одну из главных ролей в фильме "Любовь и голуби".