В Украине запретили ввоз в страну книги "Как жили на Руси"

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну книги "Как жили на Руси" российского автора Елены Качур, обнаружив в издании факты фальсификации истории Киевской Руси, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

"Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" в количестве 10 тысяч экземпляров", — говорится в сообщении.

По утверждению ведомства, украинские эксперты обнаружили в книге якобы факты фальсификации истории Киевской Руси.

В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе.