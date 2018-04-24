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    В Украине запретили ввоз в страну книги "Как жили на Руси"

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    (обновлено: )19302
    Согласно заявлению Госкомитета по вопросам телевидения и радиовещания, в Украине отказали ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз "с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" в количестве 10 тысяч экземпляров".
    Книги
    flickr.com/Kate Ter Haar

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Госкомитет по вопросам телевидения и радиовещания запретил ввоз в страну книги "Как жили на Руси" российского автора Елены Качур, обнаружив в издании факты фальсификации истории Киевской Руси, сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

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    В конце 2016 года президент Петр Порошенко подписал закон о механизме ограничения доступа на украинский рынок печатной продукции "антиукраинского содержания" из РФ. Власти рассчитывают, что эти меры будут стимулировать украинский рынок печатной продукции, в частности, станет на порядок больше украинских книг. Теперь для ввоза в Украину печатной продукции необходимо одобрение Госкомтелерадио.

    "Госкомтелерадио отказал ООО "Якаб Трейд" в выдаче разрешения на ввоз с территории государства-агрессора книги Елены Качур "Как жили на Руси" в количестве 10 тысяч экземпляров", — говорится в сообщении.

    По утверждению ведомства, украинские эксперты обнаружили в книге якобы факты фальсификации истории Киевской Руси.

    В январе 2015 года Верховная Рада приняла заявление, в котором Россия называется "страной-агрессором", так как Киев считает, что РФ вмешивается в дела Украины и является стороной конфликта в Донбассе. 

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