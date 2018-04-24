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    Культура

    Билык впервые снялась с мужем и сыном от суррогатной матери

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    Популярная украинская певица Ирина Билык впервые согласилась сняться в фотосессии со своим двухлетним сыном, рожденным суррогатной матерью.
    Ирина Билык
    Ирина Билык, facebook

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица и композитор Ирина Билык впервые снялась с мужем Асланом Ахмадовым и их двухлетним сыном Табризом, которого паре родила суррогатная мать.

    "У нас практически нет фотографий втроем. Либо Ира нас с Табризом снимает, либо я ее с сыном. А чаще всего мы оба фотографируем Табриза", — рассказал Ахмадов viva.ua.

    viva.ua
    Ирина Билык с мужем и сыном

    Сын у Билык родился осенью 2015 года.

    Ранее сообщалось, что Ирина Билык перед концертом во Львове согласилась признать Россию агрессором. 

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