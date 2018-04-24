Билык впервые снялась с мужем и сыном от суррогатной матери

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Известная украинская певица и композитор Ирина Билык впервые снялась с мужем Асланом Ахмадовым и их двухлетним сыном Табризом, которого паре родила суррогатная мать.

"У нас практически нет фотографий втроем. Либо Ира нас с Табризом снимает, либо я ее с сыном. А чаще всего мы оба фотографируем Табриза", — рассказал Ахмадов viva.ua.

viva.ua Ирина Билык с мужем и сыном

Сын у Билык родился осенью 2015 года.

Ранее сообщалось, что Ирина Билык перед концертом во Львове согласилась признать Россию агрессором.