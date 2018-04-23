наверх
23.04.201821:15
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Культура

    Экс-басист культовой советской группы скончался в Воронеже

    (обновлено: )33001
    Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети "ВКонтакте". В частности на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 0.30.
    Тупикин Сергей. Архивное фото
    из открытых источников

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Бывший бас-гитарист известной рок-группы "Сектор газа" Сергей Тупикин скончался в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

    twitter.com/deadpozers
    Найдите отличия. В сети отметили сходства российских и западных музыкантов

    Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети "ВКонтакте". В частности на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 0.30.

    "Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля", — сказал представитель бюро судмедэкспертизы.

    Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

    Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы "Сектор газа" на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.

    Согласно данным сайта поклонников группы "Сектор газа", в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.

    Ранее сообщалось, что пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Авичи (Avicii), подтвердила его смерть.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабные протесты в Ереване
    Майдан по-армянски. Саргсян подал в отставку
    Киево-Печерская лавра
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
    Онищенко: новая партия компромата
    Генеральный директор Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Ахмет Узюмджю
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии