Экс-басист культовой советской группы скончался в Воронеже

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КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Бывший бас-гитарист известной рок-группы "Сектор газа" Сергей Тупикин скончался в Воронеже, сообщил РИА Новости представитель воронежского областного бюро судебно-медицинской экспертизы.

Информация о смерти музыканта появилась в понедельник в социальной сети "ВКонтакте". В частности на странице поклонников группы, где сообщалось, что смерть наступила в 0.30.

"Тупикин Сергей Иванович у нас с утра 23 апреля", — сказал представитель бюро судмедэкспертизы.

Причину смерти музыканта он не раскрыл, пояснив, что все будет указано в справке, которую отдадут родственникам.

Сергей Тупикин был бас-гитаристом группы "Сектор газа" на концертах группы с 1989 по 1993 годы и исполнял гитарные партии в студии и на концертах в 1988-1989 годах.

Согласно данным сайта поклонников группы "Сектор газа", в конце лета 2011 года неизвестные избили музыканта возле дома. После этого, как сообщают местные СМИ, Тупикин перенес несколько операций и стал инвалидом.

Ранее сообщалось, что пресс-секретарь известного шведского артиста и музыкального продюсера Тима Берглинга, известного под именем Авичи (Avicii), подтвердила его смерть.