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    Культура

    Известный дизайнер разорвал сеть кадрами в красных "труселях" и с арбузом

    (обновлено: )28310
    Стефано Габбана без смущения продемонстрировал подписчикам свою фигуру без штанов. Также дизайнер делает физические упражнения под композицию известного певца Барри Уайта с помощью арбуза в руках.
    Итальянский дизайнер Стефано Габбана
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Итальянский дизайнер Стефано Габбана (один из основателей модного бренда Dolce & Gabbana — Ред.) опубликовал в своем личном аккаунте в Instagram видео, где он предстал перед публикой в красных плавках и с арбузом в руках.

    Так, мужчина делает физические упражнения под композицию известного певца Барри Уайта с помощью арбуза в руках. При этом на нем из одежды лишь белая майка и красные плавки.  Многие пользователи выразили удивление подобному образу.

    Модный дом Dolce & Gabbana был основан модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана в 1985 году. Под этим брендом выпускаются одежда, аксессуары, косметика.

    В декабре прошлого года зажигательный танец Лолиты взбудоражил сеть.

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