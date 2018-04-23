Известный дизайнер разорвал сеть кадрами в красных "труселях" и с арбузом

Скриншот с видео

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Итальянский дизайнер Стефано Габбана (один из основателей модного бренда Dolce & Gabbana — Ред.) опубликовал в своем личном аккаунте в Instagram видео, где он предстал перед публикой в красных плавках и с арбузом в руках.

Так, мужчина делает физические упражнения под композицию известного певца Барри Уайта с помощью арбуза в руках. При этом на нем из одежды лишь белая майка и красные плавки. Многие пользователи выразили удивление подобному образу.

Модный дом Dolce & Gabbana был основан модельерами Доменико Дольче и Стефано Габбана в 1985 году. Под этим брендом выпускаются одежда, аксессуары, косметика.

В декабре прошлого года зажигательный танец Лолиты взбудоражил сеть.