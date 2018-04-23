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    Культура

    Голливудский актер объявил о завершении карьеры

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    Как отмечается, артист занят сразу в семи проектах — исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент. За свою карьеру 54-летний Кейдж снялся более чем в 80 фильмах.
    Американский актер Николас Кейдж
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Николас Кейдж анонсировал окончание карьеры актера, он хочет сам снимать фильмы. Об этом сообщает NME.

    "В настоящий момент я в основном играю в кино, и я планирую заниматься этим еще три или четыре года. Я хотел бы сфокусироваться на режиссуре", — объяснил Кейдж.

    По данным киноресурса IMDb, артист занят сразу в семи проектах — исполняет главные роли в пяти фильмах и участвует в озвучке двух анимационных лент. Дебютная и единственная режиссерская работа Кейджа, "Жиголо" с Джеймсом Франко, вышла на экраны в 2002 году.

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    За свою карьеру 54-летний Кейдж снялся более чем в 80 фильмах. Он известен по картинам "Дикие сердцем", "Скала", "Без лица", "Город ангелов", "Угнать за 60 секунд", "Сокровище нации" и "Пророк".

    В январе интернет-пользователи использовали лицо Николаса Кейджа в приложении, позволяющем создать эротическое видео с участием поп-звезд или голливудских актрис.

    Напомним, знаменитый актер удивил поклонников очень странным видео.

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