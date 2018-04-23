Юная дочь звезды Голливуда обнажилась для Playboy

КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Старшая дочь известного голливудского актера Эвана МакГрегора дебютировала на страницах Playboy — 22-летняя Клара МакГрегор полностью обнажилась.

claramcgregor Клара МакГрегор

claramcgregor Эван МакГрегор c дочерью Кларой МакГрегор

Клара МакГрегор живет в Нью-Йорке, она закончила университет и пока училась, пробовала себя в модельном бизнесе, но теперь, когда у девушки появилось больше времени, намерена сосредоточиться на своей актерской карьере.

Тем более, что с таким знаменитым отцом сделать это девушке будет намного проще, чем остальным, желающим покорить кинематографический Олимп.

У сына звездной пары Виктории и Дэвида Бекхэмов 19-летнего Бруклина появилась новая возлюбленная — его застукали целующимся с 20-летней канадской моделью Playboy Лекси Вуд.