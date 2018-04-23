наверх
23.04.201813:09
Курсы валют НБУ
  • USD26.18- 0.05
  • EUR32.22- 0.25
Рубрики
Ещё
    Культура

    "Окончательно разобрались". Все актеры "Сватов" попали в базу "Миротворца"

    (обновлено: )19103
    Как отмечается, в 2015 году артисты тайно посетили Ялту, где приняли участие в постановке театрального спектакля. Некоторые имена также были замечены на театральных афишах Крыма за 2018 год.
    Актриса Олеся Железняк
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 апр — РИА Новости Украина. Российские актеры театра и кино, звезды запрещенного в Украине сериала "Сваты" Татьяна Кравченко, Олеся Железняк и Андрей Леонов угодили в базу украинского добровольческого центра "Миротворец", который фиксирует преступления против нацбезопасности государства.

    Скриншот
    Скриншот
    Скриншот

    Артистов обвинили в сознательном нарушении Государственной границы Украины с целью незаконных гастролей в Крыму.

    Как отмечается в разделе "Чистилище", в 2015 году артисты тайно посетили Ялту, где приняли участие в постановке театрального спектакля. Некоторые имена также были замечены на театральных афишах Крыма за 2018 год.

    К указанной информации также приведены соответствующие фотоматериалы.

    "Окончательно разобрались со "Сватами". На сегодняшний день абсолютно все артисты главных ролей оказались в "Чистилище". Среди них не оказалось нормальных людей, которые бы не были против российской агрессии", — отметили в своем Facebook-посте волонтеры.

    Напомним, главный герой "Сватов" перенес инсульт и находится в критическом положении.

    Ссылки по теме:
      Темы дня
      Протоиерей Николай Данилевич
      Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
      Акция с требованием импичмента президента Украины П. Порошенко во Львове
      Онищенко: новая партия компромата
      Заседание СБ ООН
      В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
      Ситуация в Ереване, 22 апреля 2018
      Майдан по-армянски. Оппозиция против Саргсяна