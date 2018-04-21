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    Известную актрису заподозрили в вербовке секс-рабынь - СМИ

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    По данным СМИ, Эллисон Мэк подозревают в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM. Официально там проводились семинары по личностному и профессиональному росту, а фактически это была секта, адептов которой насиловали.
    Эллисон Мэк
    wikipedia

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Американскую актрису Эллисон Мэк, которая прославилась ролью в сериале "Тайны Смолвиля", подозревают в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM, она арестована, сообщает Hollywood Reporter.

    Как полагает следствие, Мэк была одним из ее руководителей.

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    Официально там проводились семинары по личностному и профессиональному росту, а фактически это была секта, адептов которой насиловали, после чего шантажировали интимными фотографиями, а также клеймили раскаленным железом в знак верности, говорится в материале.

    Основателя NXIVM Кита Раньера арестовали еще в прошлом месяце.

    Эллисон Мэк родилась в 1982 году и начала сниматься в кино еще в детстве. 

    Ранее американского музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под сценическим именем R Kelly, обвинили в растлении 14-летней девочки.

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