Известную актрису заподозрили в вербовке секс-рабынь - СМИ

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Американскую актрису Эллисон Мэк, которая прославилась ролью в сериале "Тайны Смолвиля", подозревают в вербовке секс-рабынь для организации NXIVM, она арестована, сообщает Hollywood Reporter.

Как полагает следствие, Мэк была одним из ее руководителей.

Официально там проводились семинары по личностному и профессиональному росту, а фактически это была секта, адептов которой насиловали, после чего шантажировали интимными фотографиями, а также клеймили раскаленным железом в знак верности, говорится в материале.

Основателя NXIVM Кита Раньера арестовали еще в прошлом месяце.

Эллисон Мэк родилась в 1982 году и начала сниматься в кино еще в детстве.

Ранее американского музыканта Роберта Сильвестра Келли, известного под сценическим именем R Kelly, обвинили в растлении 14-летней девочки.