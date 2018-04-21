Национальная кинопремия "Золота дзиґа-2018". Список победителей

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. В пятницу, 20 апреля, состоялась церемония вручения наград второй национальной кинопремии "Золота дзиґа". В этом году украинская премия вручалась в 18 номинациях.

Торжественная церемония награждения состоялась в конгрессно-выставочном центре "Парковый" в Киеве, где собрались звезды украинского шоу-бизнеса. Ведущими события стали режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев и телеведущая Василиса Фролова, передает телеканал "24".

В этом году в перечень номинаций добавились еще 4 категории – "Лучший художник по гриму", "Лучший художник по костюмам", "Лучший звукорежиссер" и премия "Выбор зрителя" (выбор пользователей в сети).

За победу в номинации "Лучший фильм" 2017 боролось пять фильмов: "Киборги" режиссера Ахтема Сеитаблаева, "Припутни" Аркадия Непиталюк, "Уровень черного" Валентина Васяновича, "Сломя голову" Марины Степанской и "DZIDZIO Контрабас" Олега Борщевского.

"Золотая Дзиґа-2018": полный список победителей:

"Лучший художником по гриму" – Лилиана Хома, фильм "Киборги".

"Лучший художник по костюмам" – Светлана Симонович за фильм "Красный".

"Лучший звукорежиссер" – Сергей Степанский, фильм "Сломя голову".

"Лучший короткометражный игровой фильм" – фильм "Випуск 97", Павел Остриков.

"Лучший художник-постановщик" – Шевкет Сейдаметов, фильм "Киборги".

"Лучший композитор" – Никита Моисеев, фильм "Сломя голову".

"Лучший актер второго плана" – Виктор Жданов, фильм "Киборги".

"Лучшая актриса второго плана" – Нина Набока, фильм "Припутни".

"Лучший анимационный фильм" – фильм "Причинна", Андрей Щербак.

"Лучший сценарист" – Наталья Ворожбит, фильм "Киборги".

"Лучший оператор-постановщик" – Валентин Васянович, фильм "Уровень черного".

"Лучший документальный фильм" – фильм "Дом "Слово"", Тарас Томенко.

"Лучший актер в главной роли" – Вячеслав Довженко, фильм "Киборги".

"Лучшая актриса в главной роли" – Даша Плахтий, фильм "Сломя голову".

"Лучший режиссер-постановщик" – Сергей Лозница, фильм "Кроткая".

"Выбор зрителя" – фильм "Dzidzio Контрабас", Сергей Лавренюк.

"Вклад в развитие украинского кино" – Вячеслав Криштофович.

"Самый лучший фильм" – фильм "Киборги", Ахтем Сеитаблаев.

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