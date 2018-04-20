Объявлено о начале гастролей электронных клонов ABBA

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая шведская группа ABBA воссоединится впервые с 1986 года и начнет гастроли в виде цифровых клонов, сообщают шведские СМИ со ссылкой на члена команды Бьорна Ульвеуса.

Напомним, о распаде ABBA исполнители Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад объявили еще в 1982 году после супер-успешной десятилетней карьеры на эстраде. За это время они продали более 400 млн альбомов по всему миру, однако не собирались вместе для концерта с 1986 года.

В будущее турне вместо артистов ABBA отправятся цифровые двойники, которых Ульвеус называет "аббатарами".

"Аббатары — это цифровые версии участников ABBA из 1979 года", — объясняет Ульвеус. Для создания поющих копий артистов их головы были засняты со всех возможных углов специалистами.

Бьорн Ульвеус планирует заключить договор о партнерстве с EBU — вещателем "Евровидения". Ожидается, что первый концерт воссоединенной ABBA состоится уже в 2019 году.