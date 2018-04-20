наверх
20.04.201818:23
Курсы валют НБУ
  • USD26.23+ 0.08
  • EUR32.47+ 0.08
Рубрики
Ещё
    Культура

    Объявлено о начале гастролей электронных клонов ABBA

    (обновлено: )106
    Один из участников знаменитой группы намерен заключить договор, который даст ему право проводить гастроли цифровых двойников ABBA. Цифровые клоны уже получили прозвище "аббатары".
    У группы ABBA будет музей в Стокгольме
    RIA News Александр Натрускин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Знаменитая шведская группа ABBA воссоединится впервые с 1986 года и начнет гастроли в виде цифровых клонов, сообщают шведские СМИ со ссылкой на члена команды Бьорна Ульвеуса.

    Ольга Сумская комментирует запрет на гастроли российских артистов
    Видео "Кременчугская газета"
    Ольга Сумская о запрете на гастроли российских артистов: это спекуляция

    Напомним, о распаде ABBA исполнители Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад объявили еще в 1982 году после супер-успешной десятилетней карьеры на эстраде. За это время они продали более 400 млн альбомов по всему миру, однако не собирались вместе для концерта с 1986 года.

    В будущее турне вместо артистов ABBA отправятся цифровые двойники, которых Ульвеус называет "аббатарами".

    "Аббатары — это цифровые версии участников ABBA из 1979 года", — объясняет Ульвеус. Для создания поющих копий артистов их головы были засняты со всех возможных углов специалистами.

    Бьорн Ульвеус планирует заключить договор о партнерстве с EBU — вещателем "Евровидения". Ожидается, что первый концерт воссоединенной ABBA состоится уже в 2019 году.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Купол храма
    Пиар на святом. "Церковная инициатива" Порошенко
    Александр Онищенко
    Онищенко: новая партия компромата
    Раненый мальчик из Сирии сообщил, как снимали ролик о "химатаке". Видео
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Избрание меры пресечения жителю Кривого Рога, который обвиняется в ДТП, унесшем жизни 10 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге