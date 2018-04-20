Украинская звезда примерила полосатый образ

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских порадовала Instagram-подписчиков новой фотографией, на которой она запечатлена в костюме в черно-белую полоску.

Снимок набрал более 56 тысяч "лайков".

Смотрите также: Жгучая красавица никого не стесняется: новая Instagram-звезда

"Люблю экспериментировать как в творчестве, так и в повседневной жизни. Смотреть дальше, видеть шире и выходить за пределы существующих рамок. Всегда стараюсь идти навстречу новому и кайфую от этого процесса. Сегодня меня вдохновляет все, что связано с мировым трендом — стилизацией 80-90-х в моде, музыке, настроении. (…) Эта фотография из крайнего фотосета с крутой командой, которая почувствовала меня сегодняшнюю", — написала певица.

Настя Каменских/Instagram Настя Каменских

Ранее Каменских выложила множество откровенных фотографий.