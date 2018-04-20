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    Культура

    Украинская звезда примерила полосатый образ

    (обновлено: )18704
    Настя Каменских написала, что любит экспериментировать как в творчестве, так и в повседневной жизни. Она добавила, что всегда старается "идти навстречу новому".
    Настя Каменских
    Настя Каменских/Instagram

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Настя Каменских порадовала Instagram-подписчиков новой фотографией, на которой она запечатлена в костюме в черно-белую полоску.

    Снимок набрал более 56 тысяч "лайков".

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    "Люблю экспериментировать как в творчестве, так и в повседневной жизни. Смотреть дальше, видеть шире и выходить за пределы существующих рамок. Всегда стараюсь идти навстречу новому и кайфую от этого процесса. Сегодня меня вдохновляет все, что связано с мировым трендом — стилизацией 80-90-х в моде, музыке, настроении. (…) Эта фотография из крайнего фотосета с крутой командой, которая почувствовала меня сегодняшнюю", — написала певица. 

    Настя Каменских/Instagram
    Настя Каменских

    Ранее Каменских выложила множество откровенных фотографий.

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