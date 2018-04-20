Вера Брежнева в прозрачном наряде взбудоражила сеть

КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Украинская певица Вера Брежнева, проживающая и выступающая в России, покорила социальную сеть Instagram новой фотографией — снимок набрал почти 84 тысячи "лайков".

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"Как много зависит от света. Например здесь, на фото, кажется, что я рыженькая, хотя я блондинка. Лицо другое, тоже благодаря свету. Такой меня здесь видите вы. И в жизни, как свет упадет, такой мы ее и видим. Но самый настоящий свет — изнутри. Светите, сияйте, освещайте", — подписала она фото, на котором запечатлена в прозрачном комбинезоне.

Вера Брежнева/Instagram Вера Брежнева

Подписчики взорвались массой комментариев:

— "Светите и вы! Фото супер! Вы на нем тоже!".

— "Вы в любом образе прекрасны".

— "Верочка, Вы так вдохновляете, не останавливайтесь".

— "Вы, как всегда, великолепны в мыслях, словах, поступках. Внутренне и внешне прекрасны, пример настоящей женщины".

Раньше соцсети активно обсуждали другую фотографию звезды — на нем она блистала в красном кожаном купальнике.