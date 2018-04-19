"Махала, как тряпками". Скандальная телеведущая раздавала под Радой котят

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Известная телеведущая Ольга Фреймут оказалась в центре скандала.

В четерг Фреймут принесла корзину с новорожденными котятами под здание Верховной Рады и раздавала животных всем, кто встречался на ее пути. Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook пользовательница соцсети Оксана Краснова.

По словам Красновой, "Фреймут пхала котят всем подряд и спокойно шла дальше".

Оксана Краснова, facebook Пост Оксаны Красновой

Пост Красновой набрал больше тысячи дизлайков за три часа. Пользователи единодушно осудили Ольгу Фреймут, обвинив ее в жестоком отношении к животным.

Впрочем сама телеведущая у себя в инстаграм опубликовала фото и пост, сообщив, что у Рады "Оля творила добро".

FreimutOlia Пост Ольги Фреймут