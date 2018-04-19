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    Культура

    "Махала, как тряпками". Скандальная телеведущая раздавала под Радой котят

    (обновлено: )34604
    Известная телеведущая Ольга Фреймут принесла под Раду котят и раздавала их всем. Как сообщили в соцсетях, Фреймут "впихивала" животных даже тем, кто не хотел их брать.
    Фреймут раздает котят под Радой
    Оксана Краснова, facebook

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Известная телеведущая Ольга Фреймут оказалась в центре скандала.

    В четерг Фреймут принесла корзину с новорожденными котятами под здание Верховной Рады и раздавала животных всем, кто встречался на ее пути. Об инциденте сообщила на своей странице в Facebook пользовательница соцсети Оксана Краснова.

    По словам Красновой, "Фреймут пхала котят всем подряд и спокойно шла дальше".

    Оксана Краснова, facebook
    Пост Оксаны Красновой

    Пост Красновой набрал больше тысячи дизлайков за три часа. Пользователи единодушно осудили Ольгу Фреймут, обвинив ее в жестоком отношении к животным.

    Впрочем сама телеведущая у себя в инстаграм опубликовала фото и пост, сообщив, что у Рады "Оля творила добро".

    FreimutOlia
    Пост Ольги Фреймут
    FreimutOlia
    Фреймут раздает котят под Радой

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