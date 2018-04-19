Российский суд решил, кому принадлежат права на песни Цоя

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Басманный суд Москвы в четверг удовлетворил иск Роберта Цоя, отца лидера группы "Кино" Виктора Цоя, погибшего в автокатастрофе в августе 1990 года, о расторжении договора на передачу компании "Музыкальное право" исключительных прав на его песни.

"Признать договор недействительным", — сказала судья Наталья Калинина, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В качестве оснований для признания сделки недействительной представитель истца отметила, что Роберт Цой был введен в заблуждение при заключении договора от 16 января 2017 года о передаче прав на музыкальные произведения Виктора Цоя. Кроме того, отметила юрист, заключенный в 2011 голу договор отца лидера группы "Кино" с "Музыкальным правом" о передаче прав на произведения, исполнения и фонограммы Виктора Цоя противоречит положениям действующего законодательства РФ по интеллектуальной собственности.

Ответчик, в свою очередь, просил допросить сотрудника музыкальной компании, участвовавшего в подписании договора. "Свидетель, предварительно договаривался о встрече, участвовал в подписании договора, согласование по которому на месте проходило около двух часов, то есть это был не безапелляционных договор и в него вносились дополнения", — заявил представитель ответчика, отметив, что истец пытается нарушить длительные стабильные отношения.

Согласно материалам портала "Электронное правосудие", арбитраж Москвы в настоящее время приостановил рассмотрение иска компании "Музыкальное право" о взыскании с Первого канала 500 тысяч рублей компенсации за использование произведений Цоя до завершения судебного разбирательства между отцом музыканта и этой компанией.

Как указано в карточке дела, Роберт Цой обратился в суд с требованием к ООО "Музыкальное право" о признании сделки от 12 января 2011 года о передаче исключительных имущественных прав на произведения и аудиовизуальные произведения, исключительных смежных прав на исполнения, фонограммы Виктора Робертовича Цоя недействительными вследствие составления договора с нарушением требований законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности. И о признании сделки по договору от 16 января 2017 года о передаче прав (исключительные авторские и смежные права) на музыкальные произведения Виктора Робертовича Цоя недействительной вследствие совершения этой сделки под влиянием обмана", — указывается в определении арбитража о приостановке спора.

В июне 2017 года Басманный суд по иску Александра Цоя, сына Виктора Цоя, который наравне с отцом музыканта (мать Цоя умерла в 2009 году) владеет авторскими правами на его песни, признал недействительным аналогичный договор с компанией "Музыкальное право".

Как отмечается в решении суда в пользу правообладателя, в обоснование заявленных требований истец указал, что текст спорного договора был подготовлен на основании закона об авторском праве и смежных правах, который прекратил действие после вступления в силу четвертой части Гражданского кодекса, "в связи с чем условия данного договора противоречат положениям действующего законодательства РФ по использованию интеллектуальной собственности".

В январе арбитраж Москвы по иску "Музыкального права" взыскал с Первого канала 300 тысяч рублей за незаконное, по мнению истца, использование песни Цоя "Весна" в анонсе телепередачи "Что? Где? Когда?". Слушания по жалобе Первого канала на это решение пройдут 16 апреля. В декабре 2017 года Первый канал проиграл в апелляционной инстанции спор с "Музыкальным правом" о взыскании 300 тысяч рублей компенсации за использование в эфире песни Цоя "Кукушка".