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    Культура

    Пугачева без макияжа удивила поклонников

    (обновлено: )774
    Алла Пугачева выложила новое фото, на котором она запечатлена без макияжа. Певица написала, что у нее отличное настроение, и она целый день "валяла дурака".
    Певица Алла Пугачёва. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Российская эстрадная певица Алла Пугачева выложила фотографию без макияжа на своей странице в Instagram, за которой следят более 1,3 миллиона подписчиков.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", — отметила певица, которая недавно отметила 69-летие.

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    Снимок набрал более 104 тысяч "лайков" и множество комментариев, в частности:

    - "Делайте, что хотите, только не болейте и живете долго. Просто, чтобы мы знали, что вы есть".

    - "Вы прелесть, Алла Борисовна. Здоровья и всех земных благ Вам и вашей семье. Обожаю Вас!"

    - "Так некрасиво, даже отвратительно… А так я люблю Аллу, но против таких фоток".

    - "Иногда это так необходимо, просто повалять дурака".

    instagram.com/alla_orfey
    Алла Пугачева без макияжа

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