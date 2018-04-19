Пугачева без макияжа удивила поклонников

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Российская эстрадная певица Алла Пугачева выложила фотографию без макияжа на своей странице в Instagram, за которой следят более 1,3 миллиона подписчиков.

"Отличное настроение сегодня. Весь день "валяла дурака". Редкий случай", — отметила певица, которая недавно отметила 69-летие.

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Снимок набрал более 104 тысяч "лайков" и множество комментариев, в частности:

- "Делайте, что хотите, только не болейте и живете долго. Просто, чтобы мы знали, что вы есть".

- "Вы прелесть, Алла Борисовна. Здоровья и всех земных благ Вам и вашей семье. Обожаю Вас!"

- "Так некрасиво, даже отвратительно… А так я люблю Аллу, но против таких фоток".

- "Иногда это так необходимо, просто повалять дурака".