Рукопись рассказа Конан Дойла продали за 312 500 долларов

КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Рукопись рассказа Артура Конан Дойла "Пляшущие человечки" об одном из расследований детектива Шерлока Холмса и его помощника доктора Ватсона продана на аукционе в США за 312,5 тысяч долларов, сообщили организаторы торгов Heritage Auctions.

Аукцион прошел в среду в Техасе, в интернете велась его онлайн-трансляция. До начала торгов организаторы оценивали рукопись Конан Дойла в 200 тысяч долларов, что стало стартовой ценой лота. Рукопись датирована 1903 годом и состоит из 53 собранных в переплет листов. Организаторы сообщают, что в документе трижды есть подпись автора.

"Пляшущие человечки" вошли в сборник из 13 рассказов "Возвращение Шерлока Холмса". Рассказ повествует об очередном запутанном деле, в котором детектив разгадывает загадочный шифр, чтобы найти преступника. Сам Конан Дойл называл этот рассказ третьим самым любимым из всех написанных им произведений.

По словам организаторов, в 1918 году автор передал рукопись на благотворительный аукцион Christie's. Позже она несколько раз меняла хозяев и перешла своему последнему владельцу в 2012 году. В соответствии с правилами торгов, имя нового владельца не называется.

Рукопись Конан Дойла стала самым дорогим из 176 выставленных на торги в Далласе документов, в числе которых были представлены рукописи и автографы президента Джорджа Вашингтона и правозащитника Мартина Лютера Кинга.