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    Культура

    "Бидоны". Россиянка вызвала ажиотаж и споры в сети телом в купальнике

    (обновлено: )49323
    Красавица из России не перестает восхищать откровенными фотографиями своего тела. У девушки 8 млн подписчиков, которые не скупятся на комплименты.
    Модель Анастасия Квитко
    @anastasiya_kvitko

    КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Россиянка Анастасия Квитко, чья фигура аналогична формам телезвезды Ким Кардашьян, взволновала сети новым снимком, на котором она отдыхает в откровенном купальнике.

    Многие пользователи восхитились фигурой девушки, однако нашлись те, кто раскритиковал формы популярной личности.

    @anastasiya_kvitko
    Модель Анастасия Квитко

    Так, один из пользователей назвал "бидонами" грудь девушки, видимо, не оценив ее объемы.

    Скриншот комментариев в Instagram

    Однако многие выразили восторг откровенным снимком модели.

    Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.

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