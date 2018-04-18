"Бидоны". Россиянка вызвала ажиотаж и споры в сети телом в купальнике

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Россиянка Анастасия Квитко, чья фигура аналогична формам телезвезды Ким Кардашьян, взволновала сети новым снимком, на котором она отдыхает в откровенном купальнике.
Многие пользователи восхитились фигурой девушки, однако нашлись те, кто раскритиковал формы популярной личности.
Модель Анастасия Квитко
Так, один из пользователей назвал "бидонами" грудь девушки, видимо, не оценив ее объемы.
Скриншот комментариев в Instagram
Однако многие выразили восторг откровенным снимком модели.
Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.