"Бидоны". Россиянка вызвала ажиотаж и споры в сети телом в купальнике

КИЕВ, 18 апр — РИА Новости Украина. Россиянка Анастасия Квитко, чья фигура аналогична формам телезвезды Ким Кардашьян, взволновала сети новым снимком, на котором она отдыхает в откровенном купальнике.

Многие пользователи восхитились фигурой девушки, однако нашлись те, кто раскритиковал формы популярной личности.

@anastasiya_kvitko Модель Анастасия Квитко

Так, один из пользователей назвал "бидонами" грудь девушки, видимо, не оценив ее объемы.

Скриншот комментариев в Instagram

Однако многие выразили восторг откровенным снимком модели.

Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.