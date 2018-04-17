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    Культура

    Почти голая. Супермодель порадовала поклонников фото топлес

    (обновлено: )382
    Сейчас Белла находится в Калифорнии, где проходит масштабный музыкальный фестиваль Coachella. Его посещает множество знаменитостей, а также тысячи гостей не только из США, но и со всего мира.
    Белла Хадид
    bellahadid

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. 21-летняя американская модель Белла Хадид разместила на своей странице в Instagram новое фото, на котором она топлес загорает у бассейна.

    Сейчас Белла находится в Калифорнии, где проходит масштабный музыкальный фестиваль Coachella. Коачелла (Coachella) –  музыкальный фестиваль, проводимый компанией Goldenvoice в городе Индио, штат Калифорния.

    @bellahadid
    Белла Хадид

    Обычно, его посещает множество знаменитостей, а также тысячи гостей не только из США, но и со всего мира.

    Ранее украинская телеведущая и ди-джей Полина Логунова опубликовала откровенный снимок, который посвятила своему супругу — актеру Дмитрию Ступке. На черно-белой фотографии было только тело Логуновой, которая позировала в одних чулках.

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