Директор Ротару рассказал о внушительных доходах артистки

КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины и СССР 70-летняя София Ротару находится в прекрасной форме и продолжает выступать.

Но в последние годы все больше на корпоративах, сообщил концертный директор певицы Сергей Лавров.

"Пока София Михайловна продолжает работать в разных городах России и Прибалтики на корпоративах. В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в рамках «Ярмарки земляков»…Заказников у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни", —рассказал Лавров "Собеседнику".

По словам Лаврова, несмотря на непростую финансовую ситуацию, российские олигархи по-прежнему готовы платить Софии Михайловне большие деньги, чтобы она выступила у них на торжестве.

Ранее Софии Ротару показала новое фото с отдыха на островах. На этот раз в Instagram Ротару появился ее снимок в цветастом платье с открытыми плечами и под пальмами.