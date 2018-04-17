наверх
17.04.201819:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.09- 0.04
  • EUR32.27+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Культура

    Директор Ротару рассказал о внушительных доходах артистки

    (обновлено: )19210
    Концертный директор Софии Ротару сообщил, что олигархи готовы платить за ее выступления - минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни.
    Юбилейный концерт Софии Ротару
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 апр — РИА Новости Украина. Народная артистка Украины и СССР 70-летняя София Ротару находится в прекрасной форме и продолжает выступать.

    Ирина Билык об агрессии России и оккупации Крыма. Видео
    Канал на Youtube Zaxid.Net
    Билык о России и Крыме. Дошло ли до радикалов, о чем сказала артистка?

    Но в последние годы все больше на корпоративах, сообщил концертный директор певицы Сергей Лавров.

    "Пока София Михайловна продолжает работать в разных городах России и Прибалтики на корпоративах. В мае у нее запланировано несколько концертов в Германии. 19 мая у Софии Михайловны пройдет выступление в рамках «Ярмарки земляков»…Заказников у певицы меньше не стало! Мы никогда не хвастались, что у нас по 20 корпоративов в месяц. Но пять-шесть, иногда десять закрытых выступлений в месяц есть. Плюс София Михайловна участвует в разных фестивалях. За две-три песни организаторы готовы заплатить достойно. Минимум 25–30 тысяч евро за две-три песни", —рассказал Лавров "Собеседнику".

    По словам Лаврова, несмотря на непростую финансовую ситуацию, российские олигархи по-прежнему готовы платить Софии Михайловне большие деньги, чтобы она выступила у них на торжестве. 

    Ранее Софии Ротару показала новое фото с отдыха на островах. На этот раз в Instagram Ротару появился ее снимок в цветастом платье с открытыми плечами и под пальмами.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Масштабная Авария в Кривом Роге: погибли 8 человек
    Масштабное ДТП в Кривом Роге
    Удары по Сирии
    В шаге от третьей мировой. Удары США по Сирии
    Судовое заседание по делу Бузины
    Три года после убийства Бузины: виновные не наказаны
    Акция протеста оппозиции в Ереване
    Столкновения в Ереване. Оппозиция против Саргсяна