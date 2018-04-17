Пулитцеровскую премию впервые получил рэпер

КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN., за литературные достижения награду получили "Цена жизни" Мартины Майок и "Лесс" Эндрю Шон Грира, сообщили организаторы в понедельник.

Церемония объявления победителей премии прошла в Школе Журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.

Награда вручается в 21 категории и, помимо достижений в журналистике, отмечает авторов литературных, а также музыкальных произведений.

В категории "Музыка" награду получил рэпер Кендрик Ламар за альбом DAMN.

Организаторы отметили вышедшую в апреле пластинку за "виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев".

В категории "Драма" награду получила "Цена жизни" родившейся в Польше писательницы Мартины Майок. Спектакли по ее пьесам идут на различных театральных сценах страны, сама писательница отмечена рядом наград.

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В категории "Художественная проза" награду получил роман-комедия "Лесс", это шестая книга писателя.

Пулитцеровская премия вручается с 1917 года в соответствии с завещанием американского журналиста и основателя Школы журналистики Колумбийского университета Джозефа Пулитцера.

Согласно правилам премии, имена претендентов на награду неизвестны до объявления итогов конкурса.