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    Культура

    Пулитцеровскую премию впервые получил рэпер

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    Пулитцеровская премия вручается в 21 категории и, помимо достижений в журналистике, наградой отмечают авторов литературных, а также музыкальных произведений. В категории "Музыка" награду получил рэпер Кендрик Ламар за альбом DAMN.
    Хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар. Архивное фото
    REUTERS Danny Moloshok

    КИЕВ, 17 апр – РИА Новости Украина. Рэпер Кендрик Ламар получил Пулитцеровскую премию за альбом DAMN., за литературные достижения награду получили "Цена жизни" Мартины Майок и "Лесс" Эндрю Шон Грира, сообщили организаторы в понедельник.

    Церемония объявления победителей премии прошла в Школе Журналистики Колумбийского университета в Нью-Йорке.

    Школьники. Архивное фото
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    Награда вручается в 21 категории и, помимо достижений в журналистике, отмечает авторов литературных, а также музыкальных произведений.

    В категории "Музыка" награду получил рэпер Кендрик Ламар за альбом DAMN.

    Организаторы отметили вышедшую в апреле пластинку за "виртуозную коллекцию песен, объединенных искренностью простонародного языка и ритмичной динамикой, дающих впечатляющие зарисовки множества составляющих современной жизни афроамериканцев".

    В категории "Драма" награду получила "Цена жизни" родившейся в Польше писательницы Мартины Майок. Спектакли по ее пьесам идут на различных театральных сценах страны, сама писательница отмечена рядом наград.

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    В категории "Художественная проза" награду получил роман-комедия "Лесс", это шестая книга писателя.

    Пулитцеровская премия вручается с 1917 года в соответствии с завещанием американского журналиста и основателя Школы журналистики Колумбийского университета Джозефа Пулитцера.

    Согласно правилам премии, имена претендентов на награду неизвестны до объявления итогов конкурса.

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