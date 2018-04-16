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    Культура

    Украинский бизнесмен выругался матом в адрес Ницой

    (обновлено: )320180
    Бизнесмен отметил, что учился в русскоязычной школе, однако вместе с одноклассниками отлично ладили с детьми из украинской, с которой было общее футбольное поле.
    Гарик Корогодский
    Фото со страницы Гарика Корогодского в Facebook

    КИЕВ, 16 апр — РИА Новости Украина. Владелец крупных торгово-развлекательных центров, блогер и писатель Гарик Корогодский нецензурно выругался в адрес детской писательницы Ларисы Ницой, которая заявила об "отстреле пол-Киева" во времена СССР из-за украинского языка.

    Петр Порошенко. Архивное фото
    AP Photo/Efrem Lukatsky
    Петр Алексеевич Ницой

    На своей странице в Facebook известный бизнесмен назвал ее "тупой п…., которая раздрачивает общество".

    По словам Корогодского, он учился в русскоязычной школе, однако вместе с одноклассниками отлично ладили с детьми из украинской, с которой было общее футбольное поле. Кроме того, без проблем общался с украиноязычными соседями.

    "Получается, госпожа Ницой переехала в Киев защищать украинскую речь. Тяжело не назвать ее тупой п…й, которая раздрачивает общество. Но я справляюсь, ведь я воспитанный мальчик, на двуязычии воспитанный", — эмоционально высказался одиозный бизнесмен.

    Отметим, что пост Корогодского вызвал шквал обсуждений в сети. За сутки пост лайкнули около 1,5 тысяч человек, более 70 распространили.

    Напомним, ранее Ницой оказалась в эпицентре очередного языкового скандала, сравнив Киев из-за большого количества русскоязычных граждан с Тамбовом.

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